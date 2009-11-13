На сайте есть графические кнопки (GIF), нужно в одной из них поменять надпись (ширина кнопки соответственно изменится), не меняя естественно сам дизайн кнопки. Потом ее нужно будет встроить в дизайн сайта, чтобы не перекосило все... А ...
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Баннеры на тему раскрутки сайта. Gif. от 468х60 и меньше. несколько штук
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