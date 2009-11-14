Исправить и модернизировать главный флеш-баннер

# 1 — $

Есть такая задачка. При разработке сайта сделали нам флеш-баннер, разработчики исчезли и оставили пару багов. Оригинальный баннер можно увидеть на сайте http://optavideo.com.

Баннер с некоторым интервалом меняет картинки и выводит текст. При клике по баннеру в определенный момент времени идет переход на определенную категорию продукции. Для того чтобы это сделать в сам флеш передаются параметры - по какой ссылке переходить - но параметры внутри не используются. Параметры были зашиты разработчиками жестко и теперь когда они изменились ссылки просто ведут в никуда.

Есть еще одна проблема - расширение продукции. Например добавляется направление и его также неплохо бы внести в сайт. И это хотелось бы сделать уже самостоятельно. Возможно ли самостоятельное добавление? Например определенного вида конфигурационный файл и необходимые ресурсы (промежуток времени, картинка, эффекты, текст, ссылка)