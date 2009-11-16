Баннеры для магазина

Требуется:

Имеется сайт интернет магазина sistema-s.ru

В центральной части есть флеш баннер, в котором располагаться 5 промо-баннеров (Jpeg картинки)

Нужен исполнитель, который на постоянной основе может отрисовывать 10 (возможно больше) таких баннеров в месяц (в среднем по 5 шт. раз в две недели) на заданную заранее тематику. Т.е. я даю список моделей и примерное описание в чем основной смысл баннера, вы рисуете, мы размещаем. Требуется выдерживать единый стиль во всех работах.

Все предложения размещать в ответах на проект.

В предложении указывайте:

1. Стоимость Ваших работ за месяц (из расчета 10 баннеров (картинок) в месяц)

2. Стоимость за отрисовку 5 изображений.

Предложения типа: смогу, пишите, обсудим - не интересны.