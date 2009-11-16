Флэш-банеры

Необходимо сделать флэш-банер и его ресайз -- 300х250 и 728х90.

Примерное описание ТЗ:

Банер для научного сайта, выполненный в минималистическом стиле - надписи (называния), лого сайта, разумные эффекты для переходов. (без громких и броских эффектов и дополнительной графики)

Банер состоит из 2х под-кадров. На первом название сайта, слоган, лого (возможны некоторые эффекты при наведении мышкой). Затем идет некий переход. На втором под-кадре несколько названий статей, возможно с эффектами появления, плюс при наведении мышкой на один из заголовков он должен как-то выделяться, увеличиваться, подсвечиваться.

Все надписи и заголовки будут Вам высланы. С эффектами, фоном, переходами -- Ваш креатив.

Сроки -- до пятницы.

ПС. Не пишите, пожалуйста в личку. Оставляйте линк на Ваше портфолио, сроки и Ваш бид - за сколько готовы выполнить подобный заказ. Спасибо.