Флэш-банеры

Нужно сделать 7 несложных gif баннеров 468х60, все в одном деловом стиле (т.е. дизайн будет практически неизменный у всех). Подробности в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать флэш-банер и его ресайз -- 300х250 и 728х90.
Примерное описание ТЗ:
Банер для научного сайта, выполненный в минималистическом стиле - надписи (называния), лого сайта, разумные эффекты для переходов. (без громких и броских эффектов и дополнительной графики)
Банер состоит из 2х под-кадров. На первом название сайта, слоган, лого (возможны некоторые эффекты при наведении мышкой). Затем идет некий переход. На втором под-кадре несколько названий статей, возможно с эффектами появления, плюс при наведении мышкой на один из заголовков он должен как-то выделяться, увеличиваться, подсвечиваться.
Все надписи и заголовки будут Вам высланы. С эффектами, фоном, переходами -- Ваш креатив.
Сроки -- до пятницы.
ПС. Не пишите, пожалуйста в личку. Оставляйте линк на Ваше портфолио, сроки и Ваш бид - за сколько готовы выполнить подобный заказ. Спасибо.
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