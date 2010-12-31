Необходимо создание интернет-магазина. Только ни в коем случае не на движке: Joomla или oscommerce! Тематика: товары для всей семьи (мягкие игрушки, книги, мобильные телефоны, бытовая техника). Бюджет небольшой. Срок две недели. Рассмотрю предложения только из России. Способ оплаты: блиц-перевод через Сбербанк, или банковским переводом, почтовым переводом. Оплата только после выполнения работы.