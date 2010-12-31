Создание интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки179 просмотров

Необходимо создание интернет-магазина. Только ни в коем случае не на движке: Joomla или oscommerce! Тематика: товары для всей семьи (мягкие игрушки, книги, мобильные телефоны, бытовая техника). Бюджет небольшой. Срок две недели. Рассмотрю предложения только из России. Способ оплаты: блиц-перевод через Сбербанк, или банковским переводом, почтовым переводом. Оплата только после выполнения работы.

Joomla
14 лет назад
kat483
Катя 
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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