Раздел авто в интернет-магазине from.ae

Доброе время суток.

Есть интернет магазин www.turbo.az (расширенный поиск)

Нужно сделать раздел сайта по продаже машин, типа mobile.de

Но нам не нужны все опции поиска которые есть на mobile.de.

Нам нужен вариант по проще.

Нам не нужна опция чтоб клиент сам мог ввести в базу свое авто, мы сами будем заполнят базу, покупатель лишь будет искать по параметрам в нашей базе.

Желательно найти готовый движок, максимально похожий на этот, и установить его.

Если есть такой готовый, желательно показать какой сайт на нем работает.

В заявке обязательно распишите что конкретно вы предлагаете, сколько это займет времени, и цену.

Заранее спб.

Msn: [email protected]

skipe: from.ae

[email protected]

Удачи