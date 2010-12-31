Магазин вроде установлен но глючит корзина , товар добавляется но при переходе в корзину-надпись "карзина пуста" ; Не работает поиск а очень нужен; Не работает возможность привязки сопутствующих товаров; Сделать как можно ...
Модуль для Virtuemart
Необходимо написание модуля для Virtuemart
Функционал следующий:
Отображение выбранных категорий товара в виде прайс-листа, с возможностью указания кол-ва заказываемого товара и кнопкой "Добавить к заказу" внизу страницы, добавляющей все позиции у которых указано количество заказываемого товара в корзину.
Модуль, каким я его вижу, нарисовал (см. приложение)
Рассмотрю готовые решения
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть готовый дизайн - надо сверстать и настроить интернет магазин - на одном из движков: phpshop или UMI.CMS Интересуют сроки и цена. а также примеры работИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
Доброе время суток. Есть интернет магазин www.turbo.az (расширенный поиск) Нужно сделать раздел сайта по продаже машин, типа mobile.de Но нам не нужны все опции поиска которые есть на mobile.de. Нам ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ситуация следующая: По умолчанию при оплате через Робокасса с клиента берется определенная комиссия. Размер её устанавливает Робокасса. Мне требуется чтобы данная комиссия бралась с меня (с продавца) Сейчас это выглядит так: ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Интернет-магазин автозапчастей по функционалу копия www.auto-inside.ru, www.partmaster.com.uaИнтернет-магазины20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Программист для работы с магазином на PHPShop. Необходим опыт работы с данной CMS. Нужно сделать: - Верстку страниц (дизайн скоро ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день. Имеется готовый интернет-магазин, по продаже компьютерной техники на Joomla+virtuemart Возник вопрос с обновлением товаров в интернет магазине. Естественно у поставщиков прайсы в .xls меняются каждый день, а у некоторых и несколько ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мой инет-магазин www.flowers-express.com.ua Нужно поставить на сайт автоматический прием платежей с карт VISA/MasterCard через систему http://ecommerce.upc.ua/site/upc.html Данная система осуществляет платежи при помощи двух банков Аваль и Пивденный, у меня счет ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый вечер! Предистория: есть сайт http://wafelniza.ru/ исполнитель №1 пропал и не доделал многое. Исполнитель №2 на мою просьбу доделать недоделки предложил новый вариант вот этот http://new.wafelniza.ru/- очень хорошо поработав вначале сейчас ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходимо сделать интернет-магазин на 500 позиций с последующим их увеличением. Работу необходимо сделать в 2 этапа: 1. Сделать каркас магазина (функционал) приступить 15.01.2011; 2. Наполнить контентом (фото+текст) приступить 01.03.2011. ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад