Верстка, адаптация на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок171 просмотр

Добрый день. Необходима верстка и адаптация интернет-магазина на Joomla. Обязательна настройка импорта каталога товаров в Excel.

Предпочтение кандидатам, предоствавившим ссылки на свои ГОТОВЫЕ интернет-магазины. Тз кандидатам.

Joomla
14 лет назад
WiseTranslator
Юрий 
56 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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