Добрый день. Необходимо сделать интернет магазин автозапчастей для легковых и грузовых авто отечественного и импортного производства. Разделы сайта: О компании, каталоги, оплата, личный кабинет, как купить, доставка, статьи, помощь, поиск по каталогам, запрос по vin. ...
Верстка и настройка магазина на PHPShop.
Необходим опыт работы с данной CMS.
Магазин: murzilkin.ru
Нужно сделать:
- Верстку страниц (дизайн скоро будет);
- Настройку и дополнение существующего функционала.
В приложении бриф и ТЗ.
Указывайте в заявке срок и стоимость вашей работы.
С уважением, Денис Бердник.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1500Интернет-магазины31 заявкаЗакрыт14 лет назад
И снова здравствуйте, продолжу создавать рабочие места. Короче: есть сайт www.mir-igrushki.ru. То есть продаем игрушки. Слева на экране длинный и грустный каталог. Сам каталог мы будем переделывать - как внешне (из длинной сосиски ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно дособрать шаблон для WebAsyst Приступить нужно сейчас, закончить сегодня, шаблон не сложный все по минимуму, главня готова, товара на 70%, остальное при общении Оставляйте контакты и ценуИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - OpenCart - Zen Cart Документация ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо, что бы интернет магазин мог принимать оплаты от покупателей по кредитным картам, кто чем может помочь?Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
Интернет-магазин на CMS DRUPAL переносили с одного хостинга на другой, в следствии чего перестала отправляться рассылка новостей зарегистрированным пользователям магазина. Необходим специалист, который сможет наладить отправку сообщений.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $250
Необходимо спарсить базу товаров, подвязать к движку интернет-магазина(движек на ваше усмотрение), установить стандартный шаблон магазина, настроить магазин. За дополнительную плату администрирование магазина. Желательно иметь опыт настройки прайс-листов для размещения на я-маркете и прайс.ру Срок ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо создание интернет-магазина. Только ни в коем случае не на движке: Joomla или oscommerce! Тематика: товары для всей семьи (мягкие игрушки, книги, мобильные телефоны, бытовая техника). Бюджет небольшой. Срок две недели. Рассмотрю предложения только из ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Создание интернет магазина ,с формой оплаты кредитками,веб мани пай-пал и др.....возможен вариант создания самого движка наполнение проводим своими силамиИнтернет-магазины17 заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо написание модуля для Virtuemart Функционал следующий: Отображение выбранных категорий товара в виде прайс-листа, с возможностью указания кол-ва заказываемого товара и кнопкой "Добавить к заказу" внизу страницы, добавляющей все ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад