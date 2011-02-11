Верстка и настройка магазина на PHPShop.

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен7 заявок227 просмотров

Необходим опыт работы с данной CMS.

Магазин: murzilkin.ru

Нужно сделать:

- Верстку страниц (дизайн скоро будет);

- Настройку и дополнение существующего функционала.

В приложении бриф и ТЗ.

Указывайте в заявке срок и стоимость вашей работы.

С уважением, Денис Бердник.

14 лет назад
Akim-studio
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад
$320
5 дней
Константин сверстал, модифицировал и полностью настроил магазин на PHPshop. Сработал быстро и четко, профессионально - одним словом. Разбирается во всех тонкостях своего дела. Терпеливо ответил на множество вопросов с моей стороны и предоставил все необходимые консультации еще задолго до совместной работы. Без его поддержки создание магазина не было бы возможным. Отдельная благодарность за помощь и советы по оптимизации структуры магазина, внесение всех правок. После завершения работы продолжает помогать. Большое ему спасибо! Рекомендую!
Денис проявил себя как отличный, высокопрофессиональный работодатель. Чётко поставил задачи, с пониманием относился к недостаткам, которые потом правились. Оплатил проект своевременно и в полном размере. Спасибо! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
12 дней назад
14 лет назад

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