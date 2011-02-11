Верстка и настройка магазина на PHPShop.

Константин сверстал, модифицировал и полностью настроил магазин на PHPshop. Сработал быстро и четко, профессионально - одним словом. Разбирается во всех тонкостях своего дела. Терпеливо ответил на множество вопросов с моей стороны и предоставил все необходимые консультации еще задолго до совместной работы. Без его поддержки создание магазина не было бы возможным. Отдельная благодарность за помощь и советы по оптимизации структуры магазина, внесение всех правок. После завершения работы продолжает помогать. Большое ему спасибо! Рекомендую!