Akim-studio

$320
Необходим опыт работы с данной CMS. Магазин: murzilkin.ru Нужно сделать: - Верстку страниц (дизайн скоро будет); - Настройку и дополнение существующего функционала. ...
Интернет-магазины1 исполнитель
Завершен
14 лет назад
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Необходим опыт работы с данной CMS. Магазин: murzilkin.ru Нужно сделать: - Верстку страниц (дизайн скоро будет); - Настройку и дополнение существующего функционала. ...
Программист для работы с магазином на PHPShop. Необходим опыт работы с данной CMS. Нужно сделать: - Верстку страниц (дизайн скоро ...