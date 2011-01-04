Akim-studio

Денис Akim-studio

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Akim Studio. Простой и понятный Веб.

Оптимальные решения для Вашего бизнеса

Комплексный подход к любой задаче

Гарантия качества на всех этапах работы

Отзывы фрилансеров

Munchausen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$320
10 баллов
14 лет назад
Верстка и настройка магазина на PHPShop.
Денис проявил себя как отличный, высокопрофессиональный работодатель. Чётко поставил задачи, с пониманием относился к недостаткам, которые потом правились. Оплатил проект своевременно и в полном размере. Спасибо! Рекомендую.
Константин сверстал, модифицировал и полностью настроил магазин на PHPshop. Сработал быстро и четко, профессионально - одним словом. Разбирается во всех тонкостях своего дела. Терпеливо ответил на множество вопросов с моей стороны и предоставил все необходимые консультации еще задолго до совместной работы. Без его поддержки создание магазина не было бы возможным. Отдельная благодарность за помощь и советы по оптимизации структуры магазина, внесение всех правок. После завершения работы продолжает помогать. Большое ему спасибо! Рекомендую!
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