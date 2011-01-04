Доработка готового компонента Joomla+virtuemart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки140 просмотров

Здравствуйте ищу опытного разработчика который, смог бы доделать работу бывшего разработчика, работа сделана почти полностью остались лишь маленькие штрихи, но без них мы неможем начать функционировать. Если мы с сработаемся, тогда он станет постоянно разрабатывать и усовершенствовать нашу систему, т.к. планируется открыть большой портал. Подробное Т.З. высылаю на почту при обращении в личку. Прошу писать в личке ссылку на ваше портфолио и вашу почту. Отвечу всем.

Joomla
14 лет назад
dynamics
Павел 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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