Доработка готового компонента Joomla+virtuemart

Здравствуйте ищу опытного разработчика который, смог бы доделать работу бывшего разработчика, работа сделана почти полностью остались лишь маленькие штрихи, но без них мы неможем начать функционировать. Если мы с сработаемся, тогда он станет постоянно разрабатывать и усовершенствовать нашу систему, т.к. планируется открыть большой портал. Подробное Т.З. высылаю на почту при обращении в личку. Прошу писать в личке ссылку на ваше портфолио и вашу почту. Отвечу всем.