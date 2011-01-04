Доработать платёжную систему Virtuemart

И снова здравствуйте, продолжу создавать рабочие места. Короче: есть сайт www.mir-igrushki.ru. То есть продаем игрушки. Слева на экране длинный и грустный каталог. Сам каталог мы будем переделывать - как внешне (из длинной сосиски ...