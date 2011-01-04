Необходим опыт работы с данной CMS. Магазин: murzilkin.ru Нужно сделать: - Верстку страниц (дизайн скоро будет); - Настройку и дополнение существующего функционала. ...
Доделать проект на кохане
Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста.
мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных данных.
по моей оценке работы на неделю-полторы. бюджет $300
php
mysql
kohana
mvc
рассмотрю кандидатов с хорошей репутацией (отзывы, возраст аккаунта)
проект можно написать/переписать заново по ТЗ на свой движок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $320Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
При переносе сайта на хостинг провайдера перестали отображаться мини изображения категорий товаров интернет-магазина virtuemart.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Необходима верстка и адаптация интернет-магазина на Joomla. Обязательна настройка импорта каталога товаров в Excel. Предпочтение кандидатам, предоствавившим ссылки на свои ГОТОВЫЕ интернет-магазины. Тз кандидатам.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте ищу опытного разработчика который, смог бы доделать работу бывшего разработчика, работа сделана почти полностью остались лишь маленькие штрихи, но без них мы неможем начать функционировать. Если мы с сработаемся, тогда он станет постоянно разрабатывать ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Поправить систему доставки и оплаты в Joomla+virtuemart, подключить к RBK MoneyИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $200
Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста. мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных данных. ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
- $1500
Добрый день. Необходимо сделать интернет магазин автозапчастей для легковых и грузовых авто отечественного и импортного производства. Разделы сайта: О компании, каталоги, оплата, личный кабинет, как купить, доставка, статьи, помощь, поиск по каталогам, запрос по vin. ...Интернет-магазины31 заявкаЗакрыт14 лет назад
И снова здравствуйте, продолжу создавать рабочие места. Короче: есть сайт www.mir-igrushki.ru. То есть продаем игрушки. Слева на экране длинный и грустный каталог. Сам каталог мы будем переделывать - как внешне (из длинной сосиски ...Интернет-магазины20 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно дособрать шаблон для WebAsyst Приступить нужно сейчас, закончить сегодня, шаблон не сложный все по минимуму, главня готова, товара на 70%, остальное при общении Оставляйте контакты и ценуИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - OpenCart - Zen Cart Документация ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад