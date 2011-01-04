Доделать проект на кохане

Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста.

мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных данных.

по моей оценке работы на неделю-полторы. бюджет $300

php

mysql

kohana

mvc

рассмотрю кандидатов с хорошей репутацией (отзывы, возраст аккаунта)

проект можно написать/переписать заново по ТЗ на свой движок.