Необходимо разработать интернет магазин на базе CMS Битрикс Начиная с создания шаблона на основе предоставляемых PSD фаилов Заканчивая добавлением/ изменим необходимых разделов в панели управления. Итогом должен стать работающий проект который будет залит ...
Перенести кнопки для твиттера и фейсбука
Нужно перенести кнопки Facebook и Twitter на страницу с корзиной.
Если клиент жмет на одну из этих кнопок и добавляет страницу сайта в Facebook или Twitter, то клиент получает 5% скидку. Это так и работает, но только для ковриков уже добавленных в корзину. Если же клиент не успел добавить коврик в корзину, то все стирается и соответсвенно скидка не считается, т.к. считать ее не с чего. Поэтому более уместным будет добавить эти кнопки на страницу с корзиной.
Более подробуно в прикрепленном файле.
Заявки фрилансеров
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