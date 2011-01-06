Перенести кнопки для твиттера и фейсбука

Нужно перенести кнопки Facebook и Twitter на страницу с корзиной.

Если клиент жмет на одну из этих кнопок и добавляет страницу сайта в Facebook или Twitter, то клиент получает 5% скидку. Это так и работает, но только для ковриков уже добавленных в корзину. Если же клиент не успел добавить коврик в корзину, то все стирается и соответсвенно скидка не считается, т.к. считать ее не с чего. Поэтому более уместным будет добавить эти кнопки на страницу с корзиной.

Более подробуно в прикрепленном файле.