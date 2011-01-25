Необходимо разработать интернет магазин на базе CMS Битрикс Начиная с создания шаблона на основе предоставляемых PSD фаилов Заканчивая добавлением/ изменим необходимых разделов в панели управления. Итогом должен стать работающий проект который будет залит ...
Создание интернет-магазина
Необходимо создание интернет-магазина. Только ни в коем случае не на движке: Joomla, oscommerce, OpenCart! Тематика: товары для всей семьи (мягкие игрушки, книги, мобильные телефоны, бытовая техника). Бюджет небольшой. Рассмотрю предложения только из России. Способ оплаты: блиц-перевод через Сбербанк, или банковским переводом, почтовым переводом. Оплата только после выполнения работы.
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