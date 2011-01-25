Создание интернет-магазина

Здравствуйте ищу опытного разработчика который, смог бы доделать работу бывшего разработчика, работа сделана почти полностью остались лишь маленькие штрихи, но без них мы неможем начать функционировать. Если мы с сработаемся, тогда он станет постоянно разрабатывать ...