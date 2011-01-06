Создание инетернет-магазина автозапчастей

Здравствуйте!

Требуется создать сайт автосервиса по заданному дизайну,

техническое задание:

1. Сайт http://www.jf-service.com.ua сделанный в iWeb поставить на систему управления сайтом (желательно Джумла или если с ней не работаете, то подобная альтернатива), оставив нынешний дизайн;

2. Реализовать поиск по каталогу запчастей (более 2000 наименований):

• Не интернет магазин, а просто выведение количества, цены, названия, краткой характеристики и наименования детали;

• Без возможности просмотреть весь каталог запчастей сразу;

• Экспорт информации из файлов Эксель.

3. Поддержка сайта (от 1 месяца).

Техническое задание не окончательное, буду признателен за все предложения по улучшению конфигурации, работы и дизайна сайта.