Создание инетернет-магазина автозапчастей

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт17 заявок272 просмотра

Здравствуйте!

Требуется создать сайт автосервиса по заданному дизайну,

техническое задание:

1. Сайт http://www.jf-service.com.ua сделанный в iWeb поставить на систему управления сайтом (желательно Джумла или если с ней не работаете, то подобная альтернатива), оставив нынешний дизайн;

2. Реализовать поиск по каталогу запчастей (более 2000 наименований):

• Не интернет магазин, а просто выведение количества, цены, названия, краткой характеристики и наименования детали;

• Без возможности просмотреть весь каталог запчастей сразу;

• Экспорт информации из файлов Эксель.

3. Поддержка сайта (от 1 месяца).

Техническое задание не окончательное, буду признателен за все предложения по улучшению конфигурации, работы и дизайна сайта.

Joomla
14 лет назад
Barabachka
Артем 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$200
3 дня

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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