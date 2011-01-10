Магазин цифровых изображений

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Закрыт6 заявок193 просмотра

Необходимо создать движок магазина цифровых изображений, в котором зарегистированные продавцы смогу загружать и продавать свои изображения, а зарегистрированные покупатели - покупать их.

Сайты-примеры: Istockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com, dreamstime.com, 123rf.com

Потребуется создать средства для пакетной загрузки фотогрфий, сортировки по категориям, добавления тэгов и т.д. Пользователям и админу должна предоставляться статистика по загрузкам, продажам, балансу средств и т.д. Нужны расширенные средства поиска как на 123rf.com

От желающих работать над проектом мне нужно приблизительная стоимость. Также хотелось бы знать, с помощью каких готовых средств планируется осуществлять проект. Приветсвуется использование Magento или Wordpress c соответвующими плагинами. Если есть другие подходящие решения - буду рад выслушать.

MagentoWordPress
14 лет назад
iMinds
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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