Добрый день. Необходимо перенести имеющийся работающий магазин на WebAsyst (ассортимент-межкомнатные двери, мебель для ванной,прим.300 товаров) на платформу Joomla+VM. Требования к новому магазину: 1. Примерный дизайн и функционал как у ...
Магазин цифровых изображений
Необходимо создать движок магазина цифровых изображений, в котором зарегистированные продавцы смогу загружать и продавать свои изображения, а зарегистрированные покупатели - покупать их.
Сайты-примеры: Istockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com, dreamstime.com, 123rf.com
Потребуется создать средства для пакетной загрузки фотогрфий, сортировки по категориям, добавления тэгов и т.д. Пользователям и админу должна предоставляться статистика по загрузкам, продажам, балансу средств и т.д. Нужны расширенные средства поиска как на 123rf.com
От желающих работать над проектом мне нужно приблизительная стоимость. Также хотелось бы знать, с помощью каких готовых средств планируется осуществлять проект. Приветсвуется использование Magento или Wordpress c соответвующими плагинами. Если есть другие подходящие решения - буду рад выслушать.
Заявки фрилансеров
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