Магазин цифровых изображений

Необходимо создать движок магазина цифровых изображений, в котором зарегистированные продавцы смогу загружать и продавать свои изображения, а зарегистрированные покупатели - покупать их.

Сайты-примеры: Istockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com, dreamstime.com, 123rf.com

Потребуется создать средства для пакетной загрузки фотогрфий, сортировки по категориям, добавления тэгов и т.д. Пользователям и админу должна предоставляться статистика по загрузкам, продажам, балансу средств и т.д. Нужны расширенные средства поиска как на 123rf.com

От желающих работать над проектом мне нужно приблизительная стоимость. Также хотелось бы знать, с помощью каких готовых средств планируется осуществлять проект. Приветсвуется использование Magento или Wordpress c соответвующими плагинами. Если есть другие подходящие решения - буду рад выслушать.