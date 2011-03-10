Создание интернет-магазина

Добрый день.

Необходимо перенести имеющийся работающий магазин на WebAsyst (ассортимент-межкомнатные двери, мебель для ванной,прим.300 товаров) на платформу Joomla+VM.

Требования к новому магазину:

1. Примерный дизайн и функционал как у http://dverigrandточкару.... ну или лучше)))

2. Настроенная система выгрузки/загрузки в эксель и на яндекс-маркет.

3. Установка доп модулей (красивая корзина, sape. ну и украшательства)

Жду Ваши предложения.