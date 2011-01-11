Нужен интернет-магазин на готовом движке

Здравствуйте!

Мне нужен достаточно простой сайт для интернет-магазина (детские товары) без каких-то наворотов.

Примеры хороших сайтов:

http://www.kindersfera.ru/

http://www.fisher-price.com.ua/

Что нужно:

дизайн не нужен, регистрация и хостинг тоже - домен будет совпадать с названием сайта, поэтому регистрировать буду сама.

ТЗ в приложении, хотя оно ещё немного сыровато.

Жду предложений по цене (предложения скрыты).

Господа, не нужно ломить цену, я ничего заоблачного не прошу)