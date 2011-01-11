Небольшие доработки интернет-магазина

Всем привет. Есть интернет-магазин на базе Shop-Scrip Free. Нужно добавить немного функционала, а именно:

- сайт занимается продажами белья. Необходимо чтоб для каждого товара была возможность указать какие есть цвета и в каких размерах (например, админ должен мочь указать что есть "белый" в размерах "а, б, в, г..." , "красный" в размерах "б, е", "черный" в размерах "а, г, д" и тп) . Пользователь перед добавлением в корзину должен будет выбрать нужный цвет из доступных и размер (из доступных в этом цвете). Выбраный цвет и размер должен быть виден в корзине и у админа в списке заказов.

- добавить выбор количества единиц товара при заказе

- добавить страничку, где девушка сможет указать свои параметры (объем груди, под грудью, объем бедер) и ей будет выводится ее размер.

- возможно добавить онлайн-чат ( с сохранением сообщений если контактное лицо на сайте не в сети)

- возможно показ статуса (онлайн-оффлайн) возле контактов скайп и айсикью

Вроде все, но может еще что будет.

Пожалуйста, указывайте цену за каждый пункт.

Рассматриваются фрилансеры только с Украины (связано с условиями оплаты)