Имеем: сделанный на коленке в мохнатом году интернет-магазин http://yushkoff.com Задача: создать новый или модернизировать существующий проект с последующей поддержкой и дальнейшим развитием в современный и привлекательный магазин, которым можно гордиться. Финансы: не ограничены ...
Требуется доработать имеющийся сайт
Добрый день!
Нужно переделать, совершенствовать или создать по новой существующий сайт www.ellita.ru. Тематика металлические входные двери.
Какую платформу сможете предложить, если речь идет о магазине?
Можно создать сайт с нуля используя материалы существующего сайта. Все ссылки, при этом, должны сохраниться в выдаче поисковиков.
Написать модуль подбора дверей по задаваемым характеристикам, разработать уникальный дизайн сайта или сделать его максимально приближенным к существующему.
Сайт должен быть максимально оптимизирован по географическому таргетингу и
при определенных действиях чтобы смог быстро подняться в выдаче.
Сайт должен быть с элементами конструктора. К примеру: если нажимать на определенные образцы цветов покраски дверей, то цвет основной фотографии двери должен принимать этот цвет. Если нажимать на образец панели, то основная фотография двери должна отражаться с этой панелью и т.д.
Возможно сопровождение проекта в будущем.
Оцените проект, если бюджет нас устроит, то обязательно свяжемся с вами.
С уважением, Анатолий.
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