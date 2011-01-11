Требуется доработать имеющийся сайт

Добрый день!

Нужно переделать, совершенствовать или создать по новой существующий сайт www.ellita.ru. Тематика металлические входные двери.

Какую платформу сможете предложить, если речь идет о магазине?

Можно создать сайт с нуля используя материалы существующего сайта. Все ссылки, при этом, должны сохраниться в выдаче поисковиков.

Написать модуль подбора дверей по задаваемым характеристикам, разработать уникальный дизайн сайта или сделать его максимально приближенным к существующему.

Сайт должен быть максимально оптимизирован по географическому таргетингу и

при определенных действиях чтобы смог быстро подняться в выдаче.

Сайт должен быть с элементами конструктора. К примеру: если нажимать на определенные образцы цветов покраски дверей, то цвет основной фотографии двери должен принимать этот цвет. Если нажимать на образец панели, то основная фотография двери должна отражаться с этой панелью и т.д.

Возможно сопровождение проекта в будущем.

Оцените проект, если бюджет нас устроит, то обязательно свяжемся с вами.

[email protected]

С уважением, Анатолий.