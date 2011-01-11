Требуется доработать имеющийся сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок161 просмотр

Добрый день!

Нужно переделать, совершенствовать или создать по новой существующий сайт www.ellita.ru. Тематика металлические входные двери.

Какую платформу сможете предложить, если речь идет о магазине?

Можно создать сайт с нуля используя материалы существующего сайта. Все ссылки, при этом, должны сохраниться в выдаче поисковиков.

Написать модуль подбора дверей по задаваемым характеристикам, разработать уникальный дизайн сайта или сделать его максимально приближенным к существующему.

Сайт должен быть максимально оптимизирован по географическому таргетингу и

при определенных действиях чтобы смог быстро подняться в выдаче.

Сайт должен быть с элементами конструктора. К примеру: если нажимать на определенные образцы цветов покраски дверей, то цвет основной фотографии двери должен принимать этот цвет. Если нажимать на образец панели, то основная фотография двери должна отражаться с этой панелью и т.д.

Возможно сопровождение проекта в будущем.

Оцените проект, если бюджет нас устроит, то обязательно свяжемся с вами.

[email protected]

С уважением, Анатолий.

14 лет назад
dveriopt
54 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать/модернизировать интернет-магазин

    $10000

    Имеем: сделанный на коленке в мохнатом году интернет-магазин http://yushkoff.com Задача: создать новый или модернизировать существующий проект с последующей поддержкой и дальнейшим развитием в современный и привлекательный магазин, которым можно гордиться. Финансы: не ограничены ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интернет-магазина

    Требуется на движке интернет-магазина (на Ваш выбор) реализовать следующие возможности: - регистрация пользователей (форма прилагается) с возможностью определения статуса пользователя в зависимости от его активности и времени регистрации. Так же пользователю должен быть присвоен ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка Интернет-магазина

    Нужна разработка Интернет-магазина, схожего по функционаналу и тематике с http://mdm-complect.ru. У заказчика несколько строительных магазинов по городу. Созрели до необходимости создания централизованного ресурса, на котором клиенты могли бы подробнее изучить продукцию и ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Настройка платежного модуля Vamshop

    $50

    Нужно сделать следующее есть магазин exclusiv-store.com после того как покупатель сделал заказ у него должна появится способ оплаты не только PayPal как сейчас а еще Wirebank transfer (платеж банковским переводом) ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшие доработки интернет-магазина

    Всем привет. Есть интернет-магазин на базе Shop-Scrip Free. Нужно добавить немного функционала, а именно: - сайт занимается продажами белья. Необходимо чтоб для каждого товара была возможность указать какие есть цвета ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подкорректировать категории в виртумарте джумла

    Есть Интернет Магазин. ЦРМ - ДЖУМЛА. Интернет Магазин- ВИРТУМАРТ. Проблема. 1. Некорректно отображаются категории товаров. Т.е. в настройках ВИРТУМАРТА одно, а в вэбраузере наблюдается другое. 2. ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Магазин цифровых изображений

    Необходимо создать движок магазина цифровых изображений, в котором зарегистированные продавцы смогу загружать и продавать свои изображения, а зарегистрированные покупатели - покупать их. Сайты-примеры: Istockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com, dreamstime.com, 123rf.com ...

    MagentoWordPress
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад