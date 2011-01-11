Разработка интернет-магазина

Требуется на движке интернет-магазина (на Ваш выбор) реализовать следующие возможности:

- регистрация пользователей (форма прилагается) с возможностью определения статуса пользователя в зависимости от его активности и времени регистрации. Так же пользователю должен быть присвоен статус (по умолчанию «белый» а по решению администратора «серый»)

- поиск по сайту

- поиск по товарам + расширенный поиск (форма прилагается)

- реализовать расчет стоимости материалов для системы отопления (алгоритм есть (методом вопрос-ответ с описанием различных вариантов в процессе выбора различных систем отопления и различного оборудования) с привязкой к конкретным товарам и с возможностью замены администратором одного товара на другой в зависимости от политики компании)

- выгрузка из 1С (при выгрузке из 1С требуется учесть, что должны будут добавляться новые категории, если они есть, так же должен импортироваться список нескольких цен для одного товара (ввиду того, что для различных пользователей, возможна разная ценовая политика))

- привязка макета сайта (макет есть) на выбранный движок интернет-магазина

- подписка на рассылку новостей

- личный кабинет пользователя

- работа с несколькими ценами, т.е. должны быть разные ценовые политики для разных типов пользователей, которые администратор может задавать для каждого пользователя. - вакансии

- статьи

- заявка на монтаж (тендер для зарегистрированных пользователей определённой категории с возможностью рассылки на зарегистрированные адреса пользователей и возможностью корректировки администратором кому не отсылать определяется по статусу «белый» или «серый» и по типу клиента)

- форум

- контакты

- о нас (информация о компании)

- оптовикам (информация для оптовиков)

- способы оплаты

- корзина (через корзину так же должен оформляться заказ, форма заказа прилагается)

- доставка

- оптовикам

- техническая информация

- главная (на главной странице должна быть информация о компании, а так же выводиться список новых товаров (примерно 6 новых товаров))

Ждем ваших предложений по срокам и стоимости