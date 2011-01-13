Требуется интеграция готовой верстки в Magento, настройка оплаты и написание модуля синхронизации базы товаров с базой поставщиков.
Создать ИМ по примеру
Функционал как ki te ma ga zin-ru (пробелы убрать, тире на точку)
Логотип предоставлю, дизайн аналогичный по простоте
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $750Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется перести товар из phpshop в 1-с битриксИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо создать интернет магазин, по моему брифу, разместить на хостинг/домен -переключение между языками(рус,укр,англ) -валюта (грн, руб, $) -поиск по сайту -регистрация пользователей и личный кабинет ,история покупок -возможность оставлять Коментарии(только ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт14 лет назад
Создать скрипт для выгрузки прайса XML, определенного вида из Shop ScriptИнтернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $1000
Развитие сайта. Есть сайт-визитка – www.fortiss.ru Требуется добавить функции интернет-магазина: • регистрация; • личный кабинет; • формирование заказов; • оплата заказов через процессинговый центр онлайн-платежей Assist.Интернет-магазины2 исполнителяЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Нужно переделать, совершенствовать или создать по новой существующий сайт www.ellita.ru. Тематика металлические входные двери. Какую платформу сможете предложить, если речь идет о магазине? Можно создать сайт с нуля ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $10000
Имеем: сделанный на коленке в мохнатом году интернет-магазин http://yushkoff.com Задача: создать новый или модернизировать существующий проект с последующей поддержкой и дальнейшим развитием в современный и привлекательный магазин, которым можно гордиться. Финансы: не ограничены ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуется на движке интернет-магазина (на Ваш выбор) реализовать следующие возможности: - регистрация пользователей (форма прилагается) с возможностью определения статуса пользователя в зависимости от его активности и времени регистрации. Так же пользователю должен быть присвоен ...Интернет-магазины19 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна разработка Интернет-магазина, схожего по функционаналу и тематике с http://mdm-complect.ru. У заказчика несколько строительных магазинов по городу. Созрели до необходимости создания централизованного ресурса, на котором клиенты могли бы подробнее изучить продукцию и ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $500
В точном соответствии с ТЗ и макетом создать магазин.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад