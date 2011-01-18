Доработка магазина на joomla

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Закрыт1 заявка109 просмотров

Вообщем сложности в нашем проекте особой нет.

-вёрстка двух страниц на joomla 1.5rus.

*вёрстка главной страницы (не статика, всё управление должно

проводиться из джумлы).

*вёрстка страницы с меню (не статика, всё управление должно

проводиться из джумлы).

-настройка virtuemart. (+ визуальная настройка показа вещей на нашем

сайте, по нашему желанию).

-настройка робокассы (а так же приват24 и вебмоней мерчанта)

-визуальная корректировка сайта (модули слайдера, модули слайдшоу)

Сроки: 2-3 дня.

Joomla
14 лет назад
stranger-seo
Сергей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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