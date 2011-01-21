stranger-seo

Компания "Seoline" предоставление услуг в сфере SEO оптимизации

Компания SeoLine предоставляет комплекс услуг по продвижению сайта в поисковых системах Google и Яндекс. Силами наших специалистов осуществляется профессиональная поисковая оптимизация, продвижение сайта в поисковых системах и поддержка достигнутых результатов.

Поисковая оптимизация состоит из написания качественного, уникального контента, изменения мета-тегов на основе ключевых слов, оптимизации URL, а также внутренней перелинковки страниц.

Продвижение сайта в Интернете включает в себя следующие мероприятия:

* Анализ конкурентов;

* Составление семантического ядра сайта;

* Расчет затрат на продвижение;

* Комплексная оптимизация сайта;

* Закупка ссылок и статей на специализированных биржах;

* Вывод сайта в ТОП 10 поисковых систем Google и Яндекс в максимально сжатые сроки;

* Удерживание позиций после выхода в ТОП 10;

Специалисты компании SeoLine используют новейшие технологии и инструменты, поэтому результат достигается в кратчайшие сроки.

Для чего необходимо продвижение сайта в поисковиках? Не секрет, что большинство пользователей Интернета для нахождения необходимой информации используют поисковые системы. Естественно, что они, в первую очередь, обращают свое внимание на сайты, которые выдаются им на первой странице в результате поиска. Продвижение позволяет сайту попасть в этот, так называемый, ТОП 10 и, тем самым, увеличить приток целевой аудитории.

У нас имеется ряд существенных преимуществ, которые выделяют нас среди конкурентов.

Преимущества SeoLine

Сроки и надежность

Специалисты компании SeoLine, благодаря использованию новейших методов продвижения, обеспечивают достижение результата в максимально сжатые сроки. Мы проводим ежедневный мониторинг алгоритмов выдачи поисковых систем, поэтому всегда мгновенно реагируем на их изменения. Такие действия позволяют не только повысить позиции, но и удержать уже достигнутые результаты.

Цены на продвижение сайта

Мы предлагаем услугу под названием продвижение сайта цена которой значительно ниже, чем у конкурентов. Дело в том, что стоимость раскрутки не имеет фиксированных рамок. Она зависит от количества слов, их частотности и уровня конкуренции в данной тематике. В стоимость продвижения входит закупка ссылок, статей, постовых, которая составляет основную долю от общего бюджета. Компания SeoLine предлагает вам качественные услуги за умеренные деньги.

Опыт

Наша компания работает в Украине с 2008 года. У нас имеется колоссальный опыт по продвижению и раскрутке сайтов любой сложности. SeoLine – это коллектив профессионалов, который привык достигать максимальных результатов.

Эффективность

Мы не просто выводим сайт на первые позиции в поисковых системах. Основная наша деятельность направлена на привлечение целевой аудитории на сайт, повышение конверсии (трансформации посетителей сайта в клиентов), увеличение количества звонков и заказов. Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с каждым клиентом, так как от этого напрямую зависят наши доходы. Мы прекрасно понимаем, что, если после достижения первых позиций количество ваших клиентов не увеличится, вы рано или поздно откажитесь от наших услуг. Именно поэтому наша компания старается сделать все необходимое для того, чтобы ваш ресурс не просто занимал первые позиции, но и приносил бы вам прибыль.

Результат

Практически все наши клиенты остаются довольны сотрудничеством с нами, так как мы не бросаем слов на ветер, а обеспечиваем результат. Нас не пугают тематики с высокой конкуренцией, так как за нашими плечами внушительный опыт продвижения сайтов любой сложности.

Действительно ли продвижение сайтов настолько эффективно? Для того чтобы ответить на этот вопрос, предлагаем обратиться к статистическим данным. А данные эти говорят о том, что услугами поисковых систем Google и Яндекс пользуются 98% всех интернет-пользователей в Украине. А если учесть тот факт, что большинство посетителей, которые попадают на сайт через поисковые системы - это целевая аудитория, то все вопросы относительно пользы от раскрутки сайта отпадают сами собой.

На сегодняшний день компания SeoLine является одним из лидеров в Украине. Мы находимся в Киеве, однако география наших клиентов распространяется на всю страну. Где бы вы не находились – знайте, что мы поможем вам стать успешным. Наша компания сотрудничает как с юридическими, так и с физическими лицами. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход, что позволяет достигать максимального результата. Мы ценим наших клиентов, и они отвечают нам взаимностью.