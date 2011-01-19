Нужен простой интернет магазин

Нужен бюджетнй простой интернет магазин, основное что нужно: регистрация пользователей, корзина, товары по категориям, оформление заказов, оплата через робокассу. Можно с нуля, если есть - лучше готовый. Дизайн предоставим наш либо подгоним под готовый магазин.