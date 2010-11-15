Mike_Chekanov

Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для WebAsyst Shop-Script, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - OpenCart - Zen Cart Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - Joomla VirtueMart - WebAsyst Shop-Script - Php Pro Bid - Presta Shop Документация по Единой ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написать модуль для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющий осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для ShopCMS. Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - WebAsyst Shop-Script - Joomla VirtueMart - OpenCart - Php Pro Bid Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад