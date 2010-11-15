Mike_Chekanov

Требуется написать модуль для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющий осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для ShopCMS. Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...