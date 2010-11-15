Mike_Chekanov

Михаил Mike_Chekanov

 
50 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Платёжная система "Единый кошелёк"

  • Модуль Единой кассы для Joomla

    Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...

    JoomlaVirtuemart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль Единой кассы для WebAsyst

    Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для WebAsyst Shop-Script, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модули "Единой кассы" OpenСart и Zen Cart

    Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - OpenCart - Zen Cart Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП ...

    OpenCart
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модулей подключения к "Единой кассе"

    Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - Joomla VirtueMart - WebAsyst Shop-Script - Php Pro Bid - Presta Shop Документация по Единой ...

    PHPJoomlaVirtuemartWebasyst
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модуля Единой кассы для ShopCMS

    Требуется написать модуль для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющий осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для ShopCMS. Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные требования: 1) Поддержка ЭЦП Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5. 2) Возможность ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка модулей подключения к "Единой кассе"

    Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов: - WebAsyst Shop-Script - Joomla VirtueMart - OpenCart - Php Pro Bid Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Обязательные ...

    PHPOpenCartJoomlaVirtuemartWebasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад