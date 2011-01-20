Доработка VirtueMart 1.1.5

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Закрытнет заявок134 просмотра

Доработка (php, javascript) VirtueMart 1.1.5 (на CMS Joomla 1.5.22) согласно ТехЗаданию.

JavaScriptJoomlaPHP
14 лет назад
Keeper78
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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