Нужно что бы oscommerce магазин обновлял свои товары и категории с помощью csv файла (что бы был выбор полностью и частично обновить данные)
Доделать проект на кохане
Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста.
мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных данных.
по моей оценке работы максимум на неделю (с запасом). бюджет обсуждается, в районе $300 +/-
php
mysql
kohana (3.0.8)
mvc
рассмотрю кандидатов с хорошей репутацией (отзывы, возраст аккаунта)
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