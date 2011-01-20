Доделать проект на кохане

Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста.

мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных данных.

по моей оценке работы максимум на неделю (с запасом). бюджет обсуждается, в районе $300 +/-

php

mysql

kohana (3.0.8)

mvc

рассмотрю кандидатов с хорошей репутацией (отзывы, возраст аккаунта)