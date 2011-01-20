Доработка (php, javascript) VirtueMart 1.1.5 (на CMS Joomla 1.5.22) согласно ТехЗаданию.
Поправить скрипт экспорта цен
Здравствуйте.
Есть работающий интернет-магазин на WebAsyst со своим хостингом. Есть встроенная функция формирования и экспорта xml-файла с товарами и ценами для Яндекс.Маркета. Сейчас при экспорте цена может быть указана только в рублях РФ. Есть поле, куда можно ввести курс рубля к основной валюте в магазине. Все цены в магазине в гривнах Украины.
Задача: переделать скрипт на экспорт в гривне.
В приложении:
1. XML, который экспортирует CMS сейчас;
2. XML, каким он должен получаться после вашей работы.
Фактически всего изменений два:
Есть:
Должно быть:
--Второе--
Есть в каждом товаре:
RUR
Должно быть:
UAH
Править интерфейс админки не нужно. Должно работать просто указав курс рубля к гривне 1:1.
Цену предлагайте.
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