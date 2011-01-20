Поправить скрипт экспорта цен

Здравствуйте.

Есть работающий интернет-магазин на WebAsyst со своим хостингом. Есть встроенная функция формирования и экспорта xml-файла с товарами и ценами для Яндекс.Маркета. Сейчас при экспорте цена может быть указана только в рублях РФ. Есть поле, куда можно ввести курс рубля к основной валюте в магазине. Все цены в магазине в гривнах Украины.

Задача: переделать скрипт на экспорт в гривне.

В приложении:

1. XML, который экспортирует CMS сейчас;

2. XML, каким он должен получаться после вашей работы.

Фактически всего изменений два:

Есть:

Должно быть:

--Второе--

Есть в каждом товаре:

RUR

Должно быть:

UAH

Править интерфейс админки не нужно. Должно работать просто указав курс рубля к гривне 1:1.

Цену предлагайте.