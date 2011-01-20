Консультация по Magento

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки86 просмотров

Сейчас делаю магазин на магенто и в процессе сталкиваюсь с множеством задач. Нужен человек, который меня сможет быстро и правильно консультировать по возникающим проблемам и задачам , связанными с движком Magento.

Magento
14 лет назад
Pradof
Михаил 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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