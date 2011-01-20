Консультация по Magento

Здравствуйте. Есть работающий интернет-магазин на WebAsyst со своим хостингом. Есть встроенная функция формирования и экспорта xml-файла с товарами и ценами для Яндекс.Маркета. Сейчас при экспорте цена может быть указана только в рублях РФ. Есть ...