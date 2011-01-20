Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. ...
Нужен интернет-магазин
Здравствуйте,
Необходим интернет-магазин с кабинетом пользователя. У каждого пользователя должен обязательно быть личный счет. Личный счет должен пополняться и через смс и через платежные системы (веб.мани, яндекс деньги, робокасса).
При регистрации пользователь обязательно указывает номер сотового телефона. После нажатия на кнопку регистрации пользователю должно прийти смс сообщение с кодом. При помощи этого кода пользователь сможет завершить регистрацию.
Интересует стоимость реализации проекта и соответственно сроки.
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