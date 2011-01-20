Нужен интернет-магазин

Здравствуйте,

Необходим интернет-магазин с кабинетом пользователя. У каждого пользователя должен обязательно быть личный счет. Личный счет должен пополняться и через смс и через платежные системы (веб.мани, яндекс деньги, робокасса).

При регистрации пользователь обязательно указывает номер сотового телефона. После нажатия на кнопку регистрации пользователю должно прийти смс сообщение с кодом. При помощи этого кода пользователь сможет завершить регистрацию.

Интересует стоимость реализации проекта и соответственно сроки.