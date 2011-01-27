Переработать Интернет магазин

Есть исходники магазина на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить.В прикрепленном файле есть информация по тому что есть сейчас, что нужно сделать и какие модули добавить или убрать. От исполнителей срок, цена.