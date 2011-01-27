Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для Joomla VirtueMart, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. ...
Переработать Интернет магазин
Есть исходники магазина на движке Oscommerce. Нужно немного изменить дизайн (новый есть в psd), добавить несколько модулей и кое что отключить.В прикрепленном файле есть информация по тому что есть сейчас, что нужно сделать и какие модули добавить или убрать. От исполнителей срок, цена.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазинынет заявокЗакрыт14 лет назад
Оптимизация запросов Virtuemart к базе данных, с целью увеличения быстроты поиска товаров по артикулуИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день! Требуются joomla специалисты для следующих работ на уже запущенном сайте: 1 - объединить ряд пунктов в меню сайта (из четырех пунктов Раздел 1 и четырех Раздел 2 сделать четыре в общий ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $300
Здраствуйте нужен интернет магазин желательно joomla+vistuemart с 4 языками англиский русский румынский грузинский 3 вида доставки с автоматическим рассчетом по весу вещи чтобы покупатель мог ориетироваться по цене какую доставку выбрать онлайн ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужны умелые руки для правки кода в Virtuemart Задача: 1) Создать дополнительные поля свойства товара Virtuemart такие как цвет, комплектация, и т.д в шаблоне категории и в карточке товара. 2) Сделать автоматический ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, Необходим интернет-магазин с кабинетом пользователя. У каждого пользователя должен обязательно быть личный счет. Личный счет должен пополняться и через смс и через платежные системы (веб.мани, яндекс деньги, робокасса). ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Сейчас делаю магазин на магенто и в процессе сталкиваюсь с множеством задач. Нужен человек, который меня сможет быстро и правильно консультировать по возникающим проблемам и задачам , связанными с движком Magento.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Перенос с joomla 1.0.15 на 1.5 и virtuemart 1.0.15 на 1.5Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написать модуль Единой кассы ( http://merchant.w1.ru/ ) для WebAsyst Shop-Script, который позволит осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату). Документация по Единой кассе: http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/ Оплата договорная. ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $500
1 http://www.alloywheelsdirect.net 2 http://www.ityre.com/ интернет магазин шин и дисков( первые два примера являются образцом уровня сайта) жду от вас дополнений и предложений которые смогут выгодно отличить наш проект! Дизайн главной страницы есть ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт14 лет назад