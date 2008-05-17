Красивый сайт для салона красоты

Нужен редизайн сайта для сети салонов красоты премиум класса.

Текущий сайт – olastudio.ru

Слоган – "ОЛА Студио – витамин для внешности"

лого в векторе выложу вечером.

Задача – чтобы сайт был самый красивый среди российских салонов красоты, с оригинальной идеей.

ТРЕБОВАНИЯ:

-Сайт должен быть на весь экран, а не так как сейчас.

Флеш-эффекты. ОБЯЗАТФТЕЛЬНО. (но не в меню. меню не на флеше)

-Учет фирменного цвета и стиля. (цвет – оранжевый, но ярче чем на сейчас на нашем сайте – там слишком бледный)

-Должен быть учтен контент который сейчас на сайте (спецпредложения, список салонов в сети, график работы и др)

-Должна быть фоновая музыка и управление музыкой (вкл\выкл). Мелодия – та же что и сейчас на сайте. Можем предоставить оригинальный mp3. Либо предлагайте свою.

-Доделанность в каждом элементе.

-Желательно вариант не как сейчас (сверху отдельно шапка, потом содержимое). Должно быть как-то более связано, единый стиль.

-Учет позиционирования. Сеть салонов – премиум класса.

-Основные посетители – в основном женщины.

-Срок – до 2 недель. можно больше, не торопимся. Главное – качество.

-Основные ощущения при посещении сайта – феерично, красиво, профессионально.

-Рамки проекта – дизайн первой страницы.

Также желательно натянуть дизайн на cms Joomla.

Другая информация – на сайте olastudio.ru

Возможно предоставить дополнительные фото в хорошем разрешении.