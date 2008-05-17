Требуется: 1. Переделать шаблон сайта на Wordpress: функционал менять не надо, фактически только подобрать грамотное цветовое решение по заданной гамме. 2. Создать логотип по готовому описанию. Рассмотрим и другие ...
Красивый сайт для салона красоты
Нужен редизайн сайта для сети салонов красоты премиум класса.
Текущий сайт – olastudio.ru
Слоган – "ОЛА Студио – витамин для внешности"
лого в векторе выложу вечером.
Задача – чтобы сайт был самый красивый среди российских салонов красоты, с оригинальной идеей.
ТРЕБОВАНИЯ:
-Сайт должен быть на весь экран, а не так как сейчас.
Флеш-эффекты. ОБЯЗАТФТЕЛЬНО. (но не в меню. меню не на флеше)
-Учет фирменного цвета и стиля. (цвет – оранжевый, но ярче чем на сейчас на нашем сайте – там слишком бледный)
-Должен быть учтен контент который сейчас на сайте (спецпредложения, список салонов в сети, график работы и др)
-Должна быть фоновая музыка и управление музыкой (вкл\выкл). Мелодия – та же что и сейчас на сайте. Можем предоставить оригинальный mp3. Либо предлагайте свою.
-Доделанность в каждом элементе.
-Желательно вариант не как сейчас (сверху отдельно шапка, потом содержимое). Должно быть как-то более связано, единый стиль.
-Учет позиционирования. Сеть салонов – премиум класса.
-Основные посетители – в основном женщины.
-Срок – до 2 недель. можно больше, не торопимся. Главное – качество.
-Основные ощущения при посещении сайта – феерично, красиво, профессионально.
-Рамки проекта – дизайн первой страницы.
Также желательно натянуть дизайн на cms Joomla.
Другая информация – на сайте olastudio.ru
Возможно предоставить дополнительные фото в хорошем разрешении.
Заявки фрилансеров
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