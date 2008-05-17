Дизайн для интернет магазина. Срочно.

НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН! Возможно в ХТМЛ или ПЗД.

нужен класный дизай для магазина, который продает бытовую технику.

старый магазин - http://x-type.com.ua

сейчас делаем новый магазин.

адрес: http://uashop.info

был синий, захотели что-то похожее на оранжевое. можно предложить что-то другое. заказчики хотели что б сразу можно было быстро найти(поиск был заметным, что ли) + контакты где-то на главной. плюс это дизайн будет на 100% ширины окна и колонки 3(как на uashop.info, можно развивать эту схему.)

нужно очень срочно!

либо пишите предложение ниже.

Либо:

icq:392-478-696

e-mail:[email protected]

+380973398981(Артем)