Нужен качественный креативный Flash дизайн для веб студии. Типа сайта визитки, но с оригинальным, динамичным дизайном. Пишите бюджеты. Важно наличие опыта и портфолио подобных работ.
Дизайн для интернет магазина. Срочно.
НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН! Возможно в ХТМЛ или ПЗД.
нужен класный дизай для магазина, который продает бытовую технику.
старый магазин - http://x-type.com.ua
сейчас делаем новый магазин.
адрес: http://uashop.info
был синий, захотели что-то похожее на оранжевое. можно предложить что-то другое. заказчики хотели что б сразу можно было быстро найти(поиск был заметным, что ли) + контакты где-то на главной. плюс это дизайн будет на 100% ширины окна и колонки 3(как на uashop.info, можно развивать эту схему.)
нужно очень срочно!
либо пишите предложение ниже.
Либо:
icq:392-478-696
e-mail:[email protected]
+380973398981(Артем)
Заявки фрилансеров
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