Дизайн первой страницы в psd и шаблон html

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки308 просмотров

Нужен несложный дизайн сайта с исходником в psd (+ шаблон страницы в html).

Сайт танцевального центра (детсад-школа-колледж-театр).

Использовать фото из прикрепленного psd очень желательно.

Светлый фон. темный текст, расположение нек. элементов в прикрепленном архиве.

Более подробно - ICQ 298760418 и почтой.

Сроки ограничены - до конца недели.

Ваша цена, пожелания.

HTML
17 лет назад
MitSanich
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад
$150
3 дня
Приятно было работать. Рекомендую. И хотя были переделки, но это прихоть заказчика. Все замечания были выполнены быстро и качественно. Все остались довольны. Спасибо.
Очень приятный и общительный человек. С ним легко, просто и комфортно... Удачи Вам в реализации проекта. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
4 дня назад
17 лет назад