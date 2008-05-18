Требуется создать простой HTML сайт из нескольких страниц (главная, новости, каталог, контакты (+ на странице контактов должна быть простая контактная форма и карта проезда)). Сайт на двух языках - русский и украинский. Все ссылки (кнопки) ...
Отрисовать дизайн форума phpbb
Нужно нарисовать и прикрутить дизайн форума под дизайн сайта.
Пишите за сколько сделаете
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужен редизайн сайта для сети салонов красоты премиум класса. Текущий сайт – olastudio.ru Слоган – "ОЛА Студио – витамин для внешности" лого в векторе выложу вечером. ...Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт17 лет назад
Требуется: 1. Переделать шаблон сайта на Wordpress: функционал менять не надо, фактически только подобрать грамотное цветовое решение по заданной гамме. 2. Создать логотип по готовому описанию. Рассмотрим и другие ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $70
Дизайн сайта Хостинг Компании + ВЕРСТКА Качественный и выразительный дизайн сайта +html верстка Подробности в асю 504376Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
НУЖЕН ТОЛЬКО ДИЗАЙН! Возможно в ХТМЛ или ПЗД. нужен класный дизай для магазина, который продает бытовую технику. старый магазин - http://x-type.com.ua сейчас делаем новый магазин. адрес: http://uashop.info был синий, захотели ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен качественный креативный Flash дизайн для веб студии. Типа сайта визитки, но с оригинальным, динамичным дизайном. Пишите бюджеты. Важно наличие опыта и портфолио подобных работ.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт17 лет назад
http://www.semicvetik.net/ Сюда нужен сайт! Бюджет - до 200 $. Сайт типа галереи. Идея дизайна уже есть!Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Требуется простой, но функциональный дизайн интернет магазина продуктов.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нужно создать сайт с несложным дизайном для игрового клана онлайн-игры berserk. Наподобие motd.ru. Резюме отправляйте на адрес [email protected]Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт17 лет назад
Добрый день! Задача: 1. Флеш заставка для сайта. (ну очень красивая -), шрифты переливаются в лучах софитов, фон трепещет как знамя на ветру, все это опоясывают проносящиеся цветные ленты.. гхм.. ну в таком роде ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад