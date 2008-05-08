Ищу несколько или одного человека который готов взять на себя развитие портала. Портал об экстримальных видах спорта: http://atv-zone.ru 1) Портал нужно наполнять статьями о квадроциклах, кроссовых(+эндуро) мотоциклах и снегоходах. Предыдущий человек переводил статьи зарубежных сайтов на русский ...
- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно написать песню в стилe rap, hip-hop. должна содержать сленговые фразы, а также фразы на английском( в этом готов оказать помощь, т.к. знаком с этим) песня расчитывается минуты на 3-4 также, если есть навыки, за доп. плату ...Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Ищется дизайнер который хотел бы делать смешные иллюстрации и надписи для стикеров на экстримальную техникуВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен человек, который ежедневно будет заполнять проект уникальными и интересными статьями. Тематика квадроциклы, мотоциклы, снегоходы(экстрим вообщем). Оплата договорная. Пишите договоримся в индивидуальном порядке... Работа постоянная.Закрыт15 лет назад
- $50
Нужны корректные переводы английских статей на русский язык по рубрикам: 1.квадроциклы 2.мотоциклы 3.снегоходы 4.велосипеды Чтобы я убедился в вашем знании рубрик и коррекнтности технического перевода, я даю вам одну статью с американского сайта по квадроциклам. после проверки, цена перевода: около 1-2$ за ...Переводы1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Должен знать: php, mysql, версткой владеть(html,css, блочная верстка), java script + API Google Map для java script, Ajax. Желательно еще владеть знаниями по форумам IPB и PHPbb. карта: maps.atv-zone.ru задание: заданий будет несколько. Некоторые легкие, а некоторые сложные. Оплата: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Тема: Современная селекция, биология. Нужно сделать power point презентацию. Доклад(инфа) + картинки. Ну и всякое такое, чтобы было на отличном уровне. Срок: один день. Пишите за сколько сделаетеПрезентации4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $200
ATV-ZONE.ru Нужно нарисовать и прикрутить дизайн форума под дизайн сайта. Пишите за сколько сделаетеДизайн сайтов8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $25
Нужно сегодня решить этот тест по химии. Нужно не просто указать верный вариант, но и написать формулы и т.д. Цена: 15$ Слышал, что есть ответы где-то на этот тест. Если найдете их в интернете, то вместо 15 дам ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
2$ за 1000 знаков. Копирайт. В статьях так же нужно фото и ключевики, но ключевики могу и я найти Каждая статья должна быть около 6-7 тысяч знаков Нужно 5 статей к четвергу-пятнице. Мы их корректируем, чтобы они ...Завершен16 лет назад
- $100
2$ за 1000 знаков. Копирайт. В статьях должны быть фото и ключевики. Каждая статья должна быть около 6-7 тысяч знаков Нужно 5 статей к четвергу-пятнице. Мы их корректируем, чтобы они были готовы полностью к воскресенью.Завершен16 лет назад
- $100
К воскресенью (20.04) нужно написать 10 статей по снегоходам и велосипедам ( MTB и BMX) 5 по снегоходам и 5 по великам. В четверг-пятницу вы мне их высылаете, и я вам говорю, что надо исправить. ТОЛЬКО СВОИ ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуются экслюзивные обзоры и статьи, желательно с фотографиями, по следующим тематикам: 1) квадроциклы: как и спортивные, так и утилитарные 2) кроссовые мотоциклы 3) снегоходы 4) для тех кто знает: MTB и BMX оплата за каждую статью. Для каждой тематики нужно ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужно сделать сайт+ дизайн для клуба. Новостной портал, галлерея, статьи, форум и самое главное (!!!) сделать интерактивную карту Москвы и МО, чтобы пользователи сами могли отмечаться на ней, где они находяться. Так же, надо сделать ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно сделать: 1) Регистрацию игроков 2) нужно сделать личный кабинет для игроков описание: 1) здесь, я думаю, все понятно 2) Здесь нужно сделать ряд функций: I. просмотр чаров на аккаунте , просмотр вещей на сарах ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
есть сайт http://lineforce.ru/ моего сервера. Хочу сделать свой дизайн- страничку и наложить её на php коды сайта. желательно сделать сначала флеш приветствие, а потом уже основная страничка сайтаДизайн сайтов14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
нужно создать сервер линейки ц4 , надо заделать все дыры, надо его настроить. так же месяц тестов. сервер должен не тормозить . надо сделать папку систем, которую надо будет передовать игрокам , чтобы они заходили на сервер. так ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $30
нужно создать патч к готовому серверу lineage c4 PTS . так же надо будет 2 месяца протестить сервер . , вы обязанны по моей просьбе изменять\добовлять сервер в течение 2 месяцев. надо так же протестить ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
здраствуйте. у меня на этой неделе появится сайт, этот сайт будет посвящен моему серверу игры lineage2 . надо раскрутить сайт, чтобы больше народу зашли на этот сайт и соответственно зашли на ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
нужно помочь настроить плеск. нужно показать пару вещей, например, как в ней сделать, чтобы сайт появлялся при переходе на субдомен. только тем, кто на ней работалНастройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт17 лет назад