2$ за 1000 знаков. Копирайт. В статьях так же нужно фото и ключевики, но ключевики могу и я найти Каждая статья должна быть около 6-7 тысяч знаков Нужно 5 статей к четвергу-пятнице. Мы их корректируем, чтобы они ...