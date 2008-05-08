dron4ito

Андрей Николаев dron4ito

 
75 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Icq: 225020254

  • Наполнение сайта об экстримальном спорте

    Ищу несколько или одного человека который готов взять на себя развитие портала. Портал об экстримальных видах спорта: http://atv-zone.ru 1) Портал нужно наполнять статьями о квадроциклах, кроссовых(+эндуро) мотоциклах и снегоходах. Предыдущий человек переводил статьи зарубежных сайтов на русский ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написать песню в rap стиле

    $250

    Нужно написать песню в стилe rap, hip-hop. должна содержать сленговые фразы, а также фразы на английском( в этом готов оказать помощь, т.к. знаком с этим) песня расчитывается минуты на 3-4 также, если есть навыки, за доп. плату ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Уник. контент для экстремального сайта

    Нужен человек, который ежедневно будет заполнять проект уникальными и интересными статьями. Тематика квадроциклы, мотоциклы, снегоходы(экстрим вообщем). Оплата договорная. Пишите договоримся в индивидуальном порядке... Работа постоянная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод статей по мото тематике с английского

    $50

    Нужны корректные переводы английских статей на русский язык по рубрикам: 1.квадроциклы 2.мотоциклы 3.снегоходы 4.велосипеды Чтобы я убедился в вашем знании рубрик и коррекнтности технического перевода, я даю вам одну статью с американского сайта по квадроциклам. после проверки, цена перевода: около 1-2$ за ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка карты google

    Должен знать: php, mysql, версткой владеть(html,css, блочная верстка), java script + API Google Map для java script, Ajax. Желательно еще владеть знаниями по форумам IPB и PHPbb. карта: maps.atv-zone.ru задание: заданий будет несколько. Некоторые легкие, а некоторые сложные. Оплата: ...

    PHPMySQLHTMLCSSAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать доклад-презентацию

    $50

    Тема: Современная селекция, биология. Нужно сделать power point презентацию. Доклад(инфа) + картинки. Ну и всякое такое, чтобы было на отличном уровне. Срок: один день. Пишите за сколько сделаете

    Презентации4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Химия 9 класс. Решить 17 заданий

    $25

    Нужно сегодня решить этот тест по химии. Нужно не просто указать верный вариант, но и написать формулы и т.д. Цена: 15$ Слышал, что есть ответы где-то на этот тест. Если найдете их в интернете, то вместо 15 дам ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 5 cтатей на тему "квадроциклы". Копирайт

    $100

    2$ за 1000 знаков. Копирайт. В статьях так же нужно фото и ключевики, но ключевики могу и я найти Каждая статья должна быть около 6-7 тысяч знаков Нужно 5 статей к четвергу-пятнице. Мы их корректируем, чтобы они ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • 5 cтатей по снегоходам. Копирайт

    $100

    2$ за 1000 знаков. Копирайт. В статьях должны быть фото и ключевики. Каждая статья должна быть около 6-7 тысяч знаков Нужно 5 статей к четвергу-пятнице. Мы их корректируем, чтобы они были готовы полностью к воскресенью.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написать 10 статей по Снего и Вело тематике

    $100

    К воскресенью (20.04) нужно написать 10 статей по снегоходам и велосипедам ( MTB и BMX) 5 по снегоходам и 5 по великам. В четверг-пятницу вы мне их высылаете, и я вам говорю, что надо исправить. ТОЛЬКО СВОИ ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Квадро, снего, мото, вело

    Требуются экслюзивные обзоры и статьи, желательно с фотографиями, по следующим тематикам: 1) квадроциклы: как и спортивные, так и утилитарные 2) кроссовые мотоциклы 3) снегоходы 4) для тех кто знает: MTB и BMX оплата за каждую статью. Для каждой тематики нужно ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт для интернет клуба по интересам

    $1000

    Нужно сделать сайт+ дизайн для клуба. Новостной портал, галлерея, статьи, форум и самое главное (!!!) сделать интерактивную карту Москвы и МО, чтобы пользователи сами могли отмечаться на ней, где они находяться. Так же, надо сделать ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать скрипты для сайта Lineage2 c6

    $250

    Нужно сделать: 1) Регистрацию игроков 2) нужно сделать личный кабинет для игроков описание: 1) здесь, я думаю, все понятно 2) Здесь нужно сделать ряд функций: I. просмотр чаров на аккаунте , просмотр вещей на сарах ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нарисовать дизайн для сайт игры Lineage2

    $150

    есть сайт http://lineforce.ru/ моего сервера. Хочу сделать свой дизайн- страничку и наложить её на php коды сайта. желательно сделать сначала флеш приветствие, а потом уже основная страничка сайта

    PHP
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать сервер lineage c4

    $150

    нужно создать сервер линейки ц4 , надо заделать все дыры, надо его настроить. так же месяц тестов. сервер должен не тормозить . надо сделать папку систем, которую надо будет передовать игрокам , чтобы они заходили на сервер. так ...

    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Администратирование сервера lineage c4

    $30

    нужно создать патч к готовому серверу lineage c4 PTS . так же надо будет 2 месяца протестить сервер . , вы обязанны по моей просьбе изменять\добовлять сервер в течение 2 месяцев. надо так же протестить ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка веб сайта

    $100

    здраствуйте. у меня на этой неделе появится сайт, этот сайт будет посвящен моему серверу игры lineage2 . надо раскрутить сайт, чтобы больше народу зашли на этот сайт и соответственно зашли на ...

    Поисковые системы (SEO)22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Настроить панель plesk 8.0.1

    $15

    нужно помочь настроить плеск. нужно показать пару вещей, например, как в ней сделать, чтобы сайт появлялся при переходе на субдомен. только тем, кто на ней работал

    Настройка сервера/ПО4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Corrupt
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$80
10 баллов
9 лет назад
5 cтатей на тему "квадроциклы". Копирайт
оплата прошла вовремя
Заказал у этого человека 5 статей. Написал все красиво, четко и понятно для обычного человека. Многие мне либо на долго задерживали статью, а некоторые просто отказывались. Денис не страдает таким отрицательным качеством. С радостью буду заказывать у него еще статьи
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YehBr
Нуры 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
23 отзыва
$300
10 баллов
15 лет назад
Написать песню в rap стиле
Хороший заказчик! Рассудительный, четкий, понятный. Работа была не простая, интересная, в итоге все довольны. Желаю удачи!
Нуры- очень замечательный организатор и человек. Очень быстро он и его команда написали мне песню, которую я и хотел. Спасибо за все!
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