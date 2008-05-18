Дизайн для сайта

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Закрыт24 заявки298 просмотров

Необходим дизайн для сайта (DLE): http://hotgay.ru.

Сайт представляет собой Информационно-Развлекательный Портал (тематический).

На сайте размещаются новости с фотографиями, а также в разделе видео возможность скачивание файлов + скриншоты от них.

DLE
17 лет назад
hotgay
Ович 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров