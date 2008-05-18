Дизайн сайта юридической направленности.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок214 просмотров

Разработка макета сайта.

1. Цвет: красно-золотой

2. 15 пунков меню.

3. необходимо предусмотреть флеш ролик и примерный сценарий. (сам флеш ролик разрабатывать не надо)

Оплата по факту.

Все подробности лично.

Стучите в icq: 264 013 503.

17 лет назад
Mita
38 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

DIMITOS
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$200

Заявки фрилансеров

DIMITOS
41 год
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад

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