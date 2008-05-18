Необходим дизайн для сайта (DLE): http://hotgay.ru. Сайт представляет собой Информационно-Развлекательный Портал (тематический). На сайте размещаются новости с фотографиями, а также в разделе видео возможность скачивание файлов + скриншоты от них.
Дизайн сайта-визитки
Нужен не сложный дизайн сайта в разумных пределах цен. На сайте будут расположены контакты компании, карта проезда, перечислены услуги компании. (3-5 страниц). Никакой анимации и Flash. Подробности по запросу с чат weblancer.net, либо по ICQ: 429779185
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