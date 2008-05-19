Нужен дизайн (шаблон) для движка DLE 6.7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт5 заявок104 просмотра

Нужно сделать шаблон для сайта "портал софта" на движке DLE.

подробнее по ICQ 355-137-438

DLE
17 лет назад
divinorum
Div Alex 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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Нет заявок фрилансеров