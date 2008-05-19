Разрабатываем новый бесплатный движок для интернет магазинов, нужны дизайны сайтов по тз приведенному ниже: Дизайнов нужно очень много более 500 штук 1. Есть тематики под которые будут создаваться интернет магазины, соответственно нужно ...
Требуется изготовить дизайн для DLE движка (6.7)
Нужно изготовить шаблон для DLE движка версии 6.7. Не сложный!
подробнее по ICQ 355-137-438
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