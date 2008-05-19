Уважаемые просьба сначала прочитать то, что я хочу а потом предлагать свои услуги! А то Вы мне предлагаете свои услуги, а при контакте пишете, что этим не занимаетесь! Давайте не будем тратить свое и мое время!

Мне нужно сделать шаблон сайта под php-fusion

шапка сайта есть, примерный дизайн сайта я набросал в графическом файле!

Кто В танке объясняю доходчиво! Есть сайт http://www.csfight.net/ ( ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРИМЕР)

Я хочу такой же шаблон, НО только в своей цветовой гамме, со своей шапкой и шрифтом!

Свою цветовую гамму я выложил называеться дизайн.jpg шапку сайта тоже выложил называеться menuup.swf

Уважаемые просьба сначала прочитать то что я хочу а потом предлагать свои услуги! А то Вы мне предлагаете свои услуги, а при контакте пишете, что этим не занимаетесь! Давайте не будем тратить свое и мое время!