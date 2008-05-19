Создать и натянуть дизайн на 1с битрикс .
Дизайн сайта
Уважаемые просьба сначала прочитать то, что я хочу а потом предлагать свои услуги! А то Вы мне предлагаете свои услуги, а при контакте пишете, что этим не занимаетесь! Давайте не будем тратить свое и мое время!
Мне нужно сделать шаблон сайта под php-fusion
шапка сайта есть, примерный дизайн сайта я набросал в графическом файле!
Кто В танке объясняю доходчиво! Есть сайт http://www.csfight.net/ ( ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРИМЕР)
Я хочу такой же шаблон, НО только в своей цветовой гамме, со своей шапкой и шрифтом!
Свою цветовую гамму я выложил называеться дизайн.jpg шапку сайта тоже выложил называеться menuup.swf
Уважаемые просьба сначала прочитать то что я хочу а потом предлагать свои услуги! А то Вы мне предлагаете свои услуги, а при контакте пишете, что этим не занимаетесь! Давайте не будем тратить свое и мое время!
Заявки фрилансеров
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