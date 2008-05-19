Создать и натянуть дизайн на 1с битрикс .
Качественный дизайн
Работа только для про. Нужен серьезный дизайн для серьезной компании. Она работает с островами. Понадобятся Flash + видео элементы и хорошо отрисованные элементы.
Повторюсь, только для про!!
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