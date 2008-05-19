Качественный дизайн

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки261 просмотр

Работа только для про. Нужен серьезный дизайн для серьезной компании. Она работает с островами. Понадобятся Flash + видео элементы и хорошо отрисованные элементы.

Повторюсь, только для про!!

17 лет назад
untwist
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад
$1500
15 дней

Заявки фрилансеров

Korish
Вася 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
20 отзывов(-2)
17 лет назад