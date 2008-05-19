Создание сайта по прототипу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок143 просмотра

Есть скрипт http://www.wr-script.ru/faq/ Под него нужно сделать простенький дизайн, просто минимальный, пару картинок и все! Как пример, _zaeblo.org. Нужно сделать похожее. Скрипт можно использовать и свой. Главное что бы получился похожий сайт!

Жду цен и предложений!

17 лет назад
region74
Георгий 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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