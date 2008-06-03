Необходимо: 1. Сделать лого для магазина evelene.com. Лого должно быть без излишних наворотов, должно хорошо смотреться как на сайте, так и печатном виде. 2. Сделать шапку + видоизменить шаблон дизайна. Пример: www.aquaoro.com. ...
Сделать дизайн для сайта ip-телефонии
Сделать дизайн для сайта ip-телефонии (хочется что-нибудь яркое, веселое).
Нужен psd, html в любом виде и css.
В предложениях, пожулайста, указывайте цену и портфолио, если оно не на сайте.
Сроки не жмут.
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