Сделать дизайн для сайта ip-телефонии

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок262 просмотра

Сделать дизайн для сайта ip-телефонии (хочется что-нибудь яркое, веселое).

Нужен psd, html в любом виде и css.

В предложениях, пожулайста, указывайте цену и портфолио, если оно не на сайте.

Сроки не жмут.

CSSHTML
17 лет назад
bash_01
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад
$100
3 дня
10 баллов эт конечно мало, этому человеку надо 100 баллов ставить! Заказывал дизайн, все сделал очень быстро, красиво, качественно да и цены приемлимые, всегда на связи. Специалист высыкого уровня!Получил аж три версии! Если будут еще проекты, обращусь только к этому человеку! РЕКОМЕНДУЮЮЮЮ!
Корректен, предупредителен, внятен. Предоплата без проблем, внятные комментарии, понятный заказчик, хороший человек. Доверяю!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
17 лет назад

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