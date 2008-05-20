Дизайн сайта нижнего белья

Нужно разработать дизайн для интернет магазина нижнего белья.

Если умеете верстать это плюс, если нет то бюджет меньше.

Есть предварительный вид дизайна.

Из дизайна должно быть видно как будет выглядеть

-головная страница

-страница со списком товаров

-страница с описанием товара