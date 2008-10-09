Нарисовать дизайн для сайта

Дизайн для сайта видеостудии.

Вкратце про дизайн сайта:

Бекграунд - кирпичная стена, желательно неоднородная (где-то краска облупилась, где-то кирпич еще новый, где-то выщербленый)

Страницу делим на три вертикальных зоны. Слева размещаем названия страниц, в центре (самая большая зона) - собственно текст страниц, справа - спец-предложения, ссылки, и т.д.

Ссылки на страницы (которые слева) можно разместить в значках указателей (стрелках, как на столбах).

Спецпредложения и объявления (которые справа) можно разместить на "объявлениях" (которые наклеивают на столбах и стенах).

Подробности исполнителю.