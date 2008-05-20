Устранить ошибки в html/css коде мобильного сайта

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Закрыт6 заявок139 просмотров

Нужно устранить ошибки в smarty шаблонах html/css сайте для мобильных телефонах(.mobi).

CSSHTML
17 лет назад
truestarit
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Mayosh
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Mayosh
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
17 лет назад

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